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Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
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Крымские отели исчезли с сайта бронирования Trivago

Сервис по бронированию Trivago перестал показывать в своей поисковой выдаче отели в Крыму. Об этом свидетельствуют данные сайта.

При попытке найти доступные для бронирования на полуострове отели сайт независимо от выбранных дат показывает сообщение «К сожалению, поиск по заданным критериям не принес результата». Жилье не удается найти в Симферополе и других городах Крыма.

РБК направил запрос в компанию Trivago.

На прошлой неделе с такой же проблемой столкнулись пользователи сервисов Momondo и Kayak.

Общество
Skyscanner объяснил невозможность купить авиабилеты в Крым

В июне из поисковика сервиса Scyscanner исчезли авиабилеты в Крым. Внимание на это обратил «Коммерсантъ». Как отмечал собеседник издания, это могло быть связано с блокировкой одной из мощностей сервиса из-за антироссийских санкций ЕС. Сейчас Skyscanner показывает авиабилеты в Симферополь.

В конце июня Евросоюз продлил санкции против Крыма и Симферополя еще на год. В 2014 году город и полуостров вошли в состав России по результатам референдума. США и ряд европейских стран считают это «незаконной аннексией». В течение пяти лет Украина заявляет о намерении вернуть Крым в состав страны, в Кремле вопрос о статусе полуострова считают закрытым.

Теги: «Крым», отели, бронирование
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