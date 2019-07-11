Крымские отели исчезли с сайта бронирования Trivago

Сервис по бронированию Trivago перестал показывать в своей поисковой выдаче отели в Крыму. Об этом свидетельствуют данные сайта.

При попытке найти доступные для бронирования на полуострове отели сайт независимо от выбранных дат показывает сообщение «К сожалению, поиск по заданным критериям не принес результата». Жилье не удается найти в Симферополе и других городах Крыма.

РБК направил запрос в компанию Trivago.

На прошлой неделе с такой же проблемой столкнулись пользователи сервисов Momondo и Kayak.