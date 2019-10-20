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СК назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае
Ведомство считает, что к прорыву дамбы, в результате которого погибли 15 человек, могли привести нарушения при проведении золотодобывающих работ
Фото: ТАСС

Следственный комитет считает приоритетной версией причины прорыва дамбы в Красноярском крае нарушения при проведении золотодобывающих работ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В рамках расследования уголовного дела задержаны три человека: директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», а также начальник и мастер горного участка организации. Их доставили в Красноярск для допроса.

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Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж

Прорыв дамбы, расположенной на реке Сейме возле золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края, произошел в ночь на 19 октября. Потоки воды затопили два вагончика, в которых жили рабочие. По последним данным МЧС, в результате погибли 15 человек, еще шесть на данный момент считаются пропавшими без вести. 

В экстренных службах региона ранее называли еще одну версию происшествия: по предварительным данным, дамба могла разрушиться от износа. Следственный комитет же не исключал, что инциденту могло предшествовать разрушение еще одной дамбы, которая находилась выше по течению.

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СК сообщил о возможном разрушении второй дамбы в Красноярском крае

Власти Красноярского края допустили, что на прорыв дамбы мог повлиять природный фактор: в последнее время в регионе шли дожди. Губернатор Александр Усс также не исключил, что причиной происшествия могли стать нарушения технологий при строительстве. По словам председателя регионального правительства Юрия Лапшина, дамба была сооружена «кустарным способом» с «нарушением всех мыслимых и немыслимых норм».

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть двух и более лиц). В рамках расследования в офисе холдинга «Сибзолото» прошли обыски. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим и не допустить распространения последствий обрушения на ближайшие населенные пункты. В районе обрушения ввели режим ЧС, власти региона объявили 21 октября днем траура.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Следственный комитет, Красноярский край, дамба
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