СК назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае

Ведомство считает, что к прорыву дамбы, в результате которого погибли 15 человек, могли привести нарушения при проведении золотодобывающих работ

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Следственный комитет считает приоритетной версией причины прорыва дамбы в Красноярском крае нарушения при проведении золотодобывающих работ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В рамках расследования уголовного дела задержаны три человека: директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», а также начальник и мастер горного участка организации. Их доставили в Красноярск для допроса.

Прорыв дамбы, расположенной на реке Сейме возле золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края, произошел в ночь на 19 октября. Потоки воды затопили два вагончика, в которых жили рабочие. По последним данным МЧС, в результате погибли 15 человек, еще шесть на данный момент считаются пропавшими без вести.

В экстренных службах региона ранее называли еще одну версию происшествия: по предварительным данным, дамба могла разрушиться от износа. Следственный комитет же не исключал, что инциденту могло предшествовать разрушение еще одной дамбы, которая находилась выше по течению.