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В районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

В Курагинском районе Красноярского края ввели режим ЧС в связи с прорывом дамбы. Об этом РБК сообщили в МЧС по региону.

Дамбу рядом с золотодобывающей артелью на реке Сейба в районе деревни Щетинкино прорвало в субботу, 19 октября, около 06:00 по местному времени (02:00 мск). В результате были затоплены вагончики, в которых жили рабочие. По информации СК, там могли размещаться более 70 человек. По последним данным, в результате прорыва дамбы погибли 15 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. Жителей деревни Щетинкино эвакуировали.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы.

Точная причина прорыва дамбы пока не известна. Как сообщал «РИА Новости» представитель экстренных служб региона, она могла разрушиться от износа. Согласно другой версии, причиной могло стать разрушение еще одной дамбы, которая находилась выше по течению. По словам Усса, одной из возможных причин инцидента могло также стать несоблюдение технологий при строительстве. Он отметил, что на разрушение могли повлиять и дожди.

Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя регионального ГСУ СК Алексей Еремин.

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим и выяснить причины разрушения дамбы.

Теги: Красноярский край, дамба, режим ЧС, новости РБК
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