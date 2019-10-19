В Красноярском крае начали эвакуацию из-за прорыва дамбы

Жителей поселка Щетинкино эвакуируют в поселок Курагино. В ночь на 19 октября на реке Сейба возле золотодобывающей артели прорвало дамбу

В поселке Щетинкино Красноярского края начали эвакуацию жителей из-за прорыва дамбы на золотодобывающем прииске. Об этом сообщил председатель регионального правительства Юрий Лапшин, передает «Интерфакс».

«Организована эвакуация из деревни Щетинкино, эвакуация будет в Курагино», — сказал он.

Дамбу, расположенную на реке Сейма, прорвало в ночь на 19 октября. В результате затопило вагончики с рабочими. По данным МЧС, погибли 13 человек и еще 13 числятся пропавшими без вести.

Однако Лапшин отметил, что власти с уверенностью могут сказать о 12 жертвах, 14 пострадавших и 13 пропавших. По его словам, три человека находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в Курагино.