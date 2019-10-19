СМИ узнали об обысках у владельца разрушенной дамбы в Красноярском крае

СМИ узнали об обысках у владельца разрушенной дамбы в Красноярском крае

Следователи проводят обыски в компании «Сибзолото», которой принадлежит дамба, обрушившаяся в Красноярском крае в ночь на 19 октября. Об этом сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Следственные действия инициированы в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), заведенного СК по факту гибели рабочих.

По данным «Интерфакса», работают две бригады сотрудников следственных органов: одна — в офисе «Сибзолота» в Красноярске, другая — на месте происшествия. Как уточняет собеседник «РИА Новости», следовали изымают из офиса компании документацию.

Дамбу на реке Сейба в Красноярском крае прорвало в ночь на 19 октября. По последним данным, в результате погибли 15 человек, есть пропавшие без вести. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших и выяснить причины ЧП.