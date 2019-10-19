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В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы
Флаги в память о погибших рабочих приспустят в понедельник, 21 октября. По последним данным МЧС, в списке погибших 15 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести
Фото: Пресс-служба губернатора Красноярского края / РИА Новости

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил понедельник, 21 октября, днем траура по погибшим при разрушении дамбы на реке Сейба, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В соответствии с документом, который подписал глава региона, в этот день во всех городах и районах края будут приспущены флаги.

По последней информации в результате прорыва дамбы погибли 15 человек. Еще шесть человек, по уточненным данным, числятся пропавшими без вести.

Фотогалерея 
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж

Трагедия произошла ранним утром 19 октября. В результате прорыва дамбы на реке Сейба возле золотодобывающей артели на юге края вода хлынула во временный поселок, где жили рабочие. По последним данным МЧС, погибли 15 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.

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По факту произошедшего Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц. Согласно одной из версий регионального управления СК, прорыв дамбы мог произойти из-за разрушения другой дамбы, находящейся выше по течению.

О трагедии доложили президенту Владимиру Путину. Он поручил принять все необходимые меры по оказанию помощи людям, выяснению причин происшествия и недопущению распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Авторы: Артем Филипенок, Мария Бондаренко
Теги: Красноярский край, день траура
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