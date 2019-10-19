Путину доложили о прорыве дамбы в Красноярском крае

Президент по итогам докладов главы МЧС и красноярского губернатора поручил помочь пострадавшим и выяснить причины произошедшего. По последним данным, в результате аварии погибло 15 человек, 13 считаются пропавшими без вести

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о прорыве дамбы в районе поселка Щетинкино, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты», — сказал он.

Расположенную возле золотодобывающей артели дамбу прорвало в ночь на 19 октября. Потоком воды смыло вагончики, в которых жили рабочие. В результате, по последним данным МЧС, погибли 15 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести. В Щетинкино начали эвакуацию жителей.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). В региональном управлении ведомства допустили, что дамбу могло прорвать из-за разрушения еще одной дамбы выше по течению.