Названа предварительная причина прорыва дамбы в Красноярском крае

В Ростехнадзоре заявили, что ничего не знают об этом объекте

Дамба на золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края могла разрушиться из-за износа. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб региона.

При этом неясно, кто должен был следить за состоянием дамбы, поскольку в Енисейском управлении Ростехнадзора агентству сообщили, что в список поднадзорных объектов она не входило. «Никаких заявленных документов не поступало, преддекларационных обследований не проводилось», - заявили в ведомстве.

Пока по факту разрушения дамбы уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Из центрального аппарата Следственного комитета в Красноярск направлены сотрудники, которые должны помочь расследовать обстоятельства ЧП. Выехал туда и исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексей Еремин.

Дамбу на реке Сейба прорвало в ночь на 19 октября. В результате инцидента затопленными оказались вагончики с рабочими, в которых могли находиться до 80 человек. Пока известно о 12 погибших и 14 пропавших без вести. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.