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СК сообщил о возможном разрушении второй дамбы в Красноярском крае
Возможно, что именно поток воды от нее снес дамбу ниже по течению, что и стало причиной гибели людей. Ранее в экстренных службах называли другую причину ЧП
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / РИА Новости

Причиной прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае могло быть разрушение другой дамбы выше по течению, сообщила представитель Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская.

«Есть версия, что это не единственная дамба — выше по реке прорвало еще дамбу, что стало толчком для того, чтобы прорвало эту [дамбу], отчего пострадали и погибли люди», — цитирует Шаманскую агентство ТАСС.

Фотогалерея 
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж

Ранее источник агентства «РИА Новости»заявил, что возможной причиной ЧП стал износ сооружения.

Ранее в Ростехнадзоре сообщили, что дамба возле золотодобывающей артели в поселке Щетинкино не была зарегистрирована. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Дамбу на реке Сейба прорвало в ночь на 19 октября. В результате водой смыло несколько вагончиков, в которых жили рабочие. По предварительной информации жертвами стали 13 человек. 14 рабочих числятся пропавшими без вести.

«Трудно сказать, правильно ли бы там организованы строительные работы на этом месте. По предварительным данным, данное техническое сооружение у нас вообще не зарегистрировано», — сказал Усс в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Автор: Артем Филипенок
Теги: дамба, Красноярский край
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