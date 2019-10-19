СК сообщил о возможном разрушении второй дамбы в Красноярском крае

СК сообщил о возможном разрушении второй дамбы в Красноярском крае

Возможно, что именно поток воды от нее снес дамбу ниже по течению, что и стало причиной гибели людей. Ранее в экстренных службах называли другую причину ЧП

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / РИА Новости

Причиной прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае могло быть разрушение другой дамбы выше по течению, сообщила представитель Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская.

«Есть версия, что это не единственная дамба — выше по реке прорвало еще дамбу, что стало толчком для того, чтобы прорвало эту [дамбу], отчего пострадали и погибли люди», — цитирует Шаманскую агентство ТАСС.

Ранее источник агентства «РИА Новости»заявил, что возможной причиной ЧП стал износ сооружения.

Ранее в Ростехнадзоре сообщили, что дамба возле золотодобывающей артели в поселке Щетинкино не была зарегистрирована. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил и губернатор Красноярского края Александр Усс.