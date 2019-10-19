СК сообщил о возможном разрушении второй дамбы в Красноярском крае

Причиной прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае могло быть разрушение другой дамбы выше по течению, сообщила представитель Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская.
«Есть версия, что это не единственная дамба — выше по реке прорвало еще дамбу, что стало толчком для того, чтобы прорвало эту [дамбу], отчего пострадали и погибли люди», — цитирует Шаманскую агентство ТАСС.
Ранее источник агентства «РИА Новости»заявил, что возможной причиной ЧП стал износ сооружения.
Ранее в Ростехнадзоре сообщили, что дамба возле золотодобывающей артели в поселке Щетинкино не была зарегистрирована. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил и губернатор Красноярского края Александр Усс.