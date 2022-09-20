В Минздраве не исключили рост числа заболевших COVID до 100 тыс. в сутки

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В российских регионах наблюдается разная динамика по заболеваемости коронавирусом, в некоторых из них число новых заболевших падает, однако сохраняются риски ситуации, при которой число пациентов вырастет. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью «Известиям».

«Я не могу прогнозировать, дорастет ли число заболевших до 100 тыс. в сутки, но однозначно такая возможность существует. Поэтому вакцинируемся и не стесняемся носить маски», — сказал он.

Чуланов отметил, что эта рекомендация дважды актуальна из-за распространения гриппа, от которого также следует прививаться. Он посоветовал проводить вакцинацию от COVID-19 и гриппа одновременно, указав, что ни российский Минздрав, ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает такую практику опасной.

«Не надо бояться. В одно плечо грипп, в другое — COVID-19, и вы защищены», — призвал он.

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