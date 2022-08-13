Роспотребнадзор исключил введение ковид-ограничений на федеральном уровне

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России сейчас не критическая, и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне нет, заявила журналистам заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она призвала соблюдать стандартные меры предосторожности: носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки. «Также следует вакцинироваться, если подошло время», — добавила Пшеничная (цитата по «РИА Новости»).

Специалист указала, что, несмотря на рост случаев заражения из-за появления новых штаммов, суммарная недельная заболеваемость COVID-19 в России минимум в 8–10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года.

Число случаев заражения COVID в России растет с середины июля. Накануне оперативный штаб отчитался, что за сутки в стране выявили 27,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, это максимум с 21 марта. Еще до подъема заболеваемости Роспотребнадзор отменил все коронавирусные ограничения, которые сохранялись в ряде регионов. Пока ведомство рекомендовало носить защитные маски людям из групп риска: имеющим хронические заболевания и пожилым.

В начале августа американский ученый-генетик Дмитрий Прусс сообщил РБК, что исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса, который представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта»; он получил неофициальное название «русский дельтакрон». Опасность нового штамма еще предстоит изучить. По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию на 10 августа было выявлено шесть случаев этого варианта коронавируса.