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Пандемия коронавируса ,  
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Попова сообщила об уходе волны COVID из Москвы и Петербурга в регионы

Глава Роспотребнадзора Попова сообщила об уходе волны коронавируса в регионы
Россия уходит от еще одной волны коронавируса, сообщила Попова. По ее словам, COVID-19 перемещается из центральной части страны в регионы
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Распространение коронавируса в центральной части России снижается и уходит в регионы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Если в начале распространение было в центральной части и в центральных столичных городах — это Москва, Московская область и Санкт-Петербург, это были самые первые города, то сейчас здесь идет снижение и волна уходит в регионы», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

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В целом в России, по словам главы Роспотребнадзора, ситуация с COVID-19 управляемая. «Как мы и предполагали, период от начала подъема до пика составил не больше пяти-шести недель, течение достаточно нетяжелое, это другой вариант вируса», — отметила Попова.

За минувшие сутки в России выявили 51,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Суточный прирост продолжает подниматься с июля. Умерли за сутки от COVID 98 человек, а днем ранее — 101, что стало рекордом с мая.

Уровень заболеваемости COVID в России начал расти в середине июля, после отмены всех ограничений. Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости распространением более заразных подвидов омикрон-штамма. В регионах рекомендовано носить маски, если недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.

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коронавирус Роспотребнадзор Анна Попова регионы Владимир Путин
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