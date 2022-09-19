Оперштаб сообщил о росте недельной заболеваемости COVID на 10%

На более чем 10% за неделю вырос и показатель госпитализаций. Повышение отмечено в 54 регионах, в 30 из них показатель превышает средний по стране

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю поднялся на 10,28% и составил 253,07 на 100 тыс. населения, сообщается на сайте оперативного штаба.

Заболеваемость выросла в 65 регионах, а в 27 из них темпы оказались более высокими, чем в среднем по России.

В то же время в 23 субъектах заболеваемость, напротив, по сравнению с прошлой неделей снизилась. Наибольшим спад оказался в Севастополе (13,7%) и Хакасии (6,8%). Снижение также зарегистрировали в Кемеровской области (на 0,6%).

Показатель госпитализации за прошлую неделю также вырос — на 10,2% и составил 17,7 на 100 тыс. человек. Повышение отмечено в 54 регионах, в 30 из них показатель превышает средний по стране.

Что касается ежедневной статистики, то за минувшие сутки в России выявили еще 49 488 случаев заражения коронавирусом (56 751 днем ранее). Госпитализировали за день с COVID 2054 человек (на 8% меньше по сравнению с предыдущим днем). Выздоровели за прошедшие сутки 38 595 заразившихся. Умер 91 человек.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия уходит от еще одной волны коронавируса. По ее словам, если вначале распространение COVID-19 было в центральной части и столичных городах — Москве и Санкт-Петербурге, то сейчас там идет снижение заболеваемости, а волна перемещается в регионы.

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