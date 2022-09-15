В России впервые с начала марта выявили более 56 тыс. случаев COVID

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

За минувшие сутки в России зафиксировали 56 126 новых случаев заражения коронавирусом, что почти на 5 тыс. больше, чем накануне, сообщает оперативный штаб. Умерли 99 человек.

Последний раз более 56 тыс. случаев фиксировали 9 марта — тогда было выявлено 58 675 заболевших.

В больницы с COVID-19 попали 4,1 тыс. россиян, что на 8,3% меньше по сравнению с предыдущим днем. На 1% уменьшилось и число выписавшихся — за прошедшие сутки выздоровели 49,7 тыс. человек.

По уровню заболеваемости и числу госпитализаций в России лидирует по-прежнему Москва: в столице за сутки выявили 9079 случаев заболевания, в больницы попали 324 человека, умерли 29 жителей. На втором месте — Санкт-Петербург (3635 заболевших, 268 госпитализирован, умерли 22).

Уровень заболеваемости коронавирусом в России начал расти в середине июля, после снятия всех ограничений. Роспотребнадзор объяснял рост заболеваемости распространением более заразных подвидов омикрон-штамма.

В регионах, где недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, рекомендовано носить маски. В республиках Алтай и Бурятия, в Еврейской автономной области и Ульяновской области ввели обязательное ношение масок.

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