Гинцбург спрогнозировал возможный уровень смертности в новой волне COVID
В России возможен значительное увеличение числа ежедневно выявляемых новых заболевших COVID-19, вероятно, суточные показатели смертности достигнут 200, заявил ТАСС глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Смертность [от коронавируса] выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — уточнил он.
Гинцбург выразил уверенность, что несмотря на рост числа заболевших, «система здравоохранения с этим справится».
С июля, когда были сняты все ограничения, наблюдается новый подъем заболеваемости коронавирусом, 1 августа выявили 10,8 тыс. новых пациентов, однако 15 августа таковых обнаружили 25,2 тыс. Федеральный оперштаб отчитался 1 сентября об обнаружении 1 сентября 49,7 тыс. новых заболевших, уже к 15 сентября выявили 56 126 заболевших за сутки — рекорд с начала марта.
При этом 11 июля смертность достигла 38 человек в сутки, после чего начала расти. Оперштаб сообщил через месяц, 11 сентября, о смерти от коронавируса 86 человек, а 17 сентября скончались 107 пациентов.
Роспотребнадзор объяснял рост заболеваемости распространением более заразных подвидов омикрон-штамма. В ведомстве при это не увидели причин вводить новые коронавирусные ограничения. Уровень коллективного иммунитета в России достаточно высокий, при этом удельный вес госпитализированных от всех заболевших COVID-19 не превышает 1,5%, указала глава Роспотребнадора Анна Попова.
Рост заболеваемости типичен для сентября, когда школы снова принимают учеников, россияне возвращаются в города, население становится более активным, пояснял министр здравоохранения Михаил Мурашко.