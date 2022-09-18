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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург спрогнозировал возможный уровень смертности в новой волне COVID

Гинцбург: в России летальность от COVID может вырасти до 200 и затем выйти на плато
В России в 3,5 раза выросла смертность от коронавируса, указал Гинцбург, предположив, что она вырастет до 200 человек в сутки, после чего выйдет на плато. В середине сентября уровень ежедневной смертности превысил 100 человек
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В России возможен значительное увеличение числа ежедневно выявляемых новых заболевших COVID-19, вероятно, суточные показатели смертности достигнут 200, заявил ТАСС глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Смертность [от коронавируса] выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — уточнил он.

Гинцбург выразил уверенность, что несмотря на рост числа заболевших, «система здравоохранения с этим справится».

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

С июля, когда были сняты все ограничения, наблюдается новый подъем заболеваемости коронавирусом, 1 августа выявили 10,8 тыс. новых пациентов, однако 15 августа таковых обнаружили 25,2 тыс. Федеральный оперштаб отчитался 1 сентября об обнаружении 1 сентября 49,7 тыс. новых заболевших, уже к 15 сентября выявили 56 126 заболевших за сутки — рекорд с начала марта.

При этом 11 июля смертность достигла 38 человек в сутки, после чего начала расти. Оперштаб сообщил через месяц, 11 сентября, о смерти от коронавируса 86 человек, а 17 сентября скончались 107 пациентов.

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Роспотребнадзор объяснял рост заболеваемости распространением более заразных подвидов омикрон-штамма. В ведомстве при это не увидели причин вводить новые коронавирусные ограничения. Уровень коллективного иммунитета в России достаточно высокий, при этом удельный вес госпитализированных от всех заболевших COVID-19 не превышает 1,5%, указала глава Роспотребнадора Анна Попова.

Рост заболеваемости типичен для сентября, когда школы снова принимают учеников, россияне возвращаются в города, население становится более активным, пояснял министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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