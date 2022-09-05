Попова не увидела причин для введения COVID-ограничений

Вводить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в России не требуется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума, передает «РИА Новости».

«Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения. Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется», — сказала она и призвала россиян соблюдать уже введенные ограничительные меры.

Глава ведомства сочла уровень коллективного иммунитета в России достаточно высоким, но указала, что заболеваемость растет в 66 регионах, а снижается — в 17-ти. При этом удельный вес госпитализированных от всех заболевших COVID-19 не превышает 1,5%

Число случаев заражения коронавирусом в России начало расти в середине июля и к началу сентября превысило 50 тыс. выявленных зараженных в день.

Роспотребнадзор объяснял подъем заболеваемости распространением более заразных подвидов омикрон-штамма и посоветовал властям регионов, где недельный показатель превышает 50 случаев на 100 тыс. населения рекомендовать жителям носить маски.

К совету ведомства прислушались власти Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Кемеровской и Нижегородской областей и Хакасии. Обязательное ношение масок ввели в Республике Алтай, Бурятии и Еврейской автономной области.

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Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная называла ситуацию с коронавирусом в России некритичной. Она призывала носить маски в общественным местах, тщательно мыть руки и сделать прививку.