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Пандемия коронавируса ,  
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Байден заявил, что пандемия коронавируса окончена

Пандемия коронавируса, несмотря на существующие сложности, по-факту окончена. Об этом в интервью телекомпании CBS заявил президент США Джо Байден.

«Пандемия окончена. У нас все еще есть проблема с COVID, мы все еще много работаем над этим <...> [Но] если вы заметили, никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме», — сказал он.

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Первые случаи заражения COVID-19 в Соединенных Штатах Америки были зафиксированы в январе 2020 года. Уже в марте США вышли на первое место в мире по числу заболевших, опередив Китай и Италию. В апреля США вышли на первое место в мире по числу умерших от COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса на 19 сентября, США занимают первую строчку по числу зараженных COVID-19 за период пандемии — более 95 млн человек. За последние сутки в стране было выявлено 2,4 тыс новых случаев, за последний месяц — 2,1 млн случаев.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги
COVID-19 пандемия США Джо Байден
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