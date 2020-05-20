Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

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После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга из-за аппаратов искусственной вентиляции легких против его производителя концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») развернулась дискредитационная кампания. Об этом РБК сообщил представитель КРЭТ.

В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом. «При этом используются методы, нарушающие закон и подрывающие основы профессиональной журналистики», — заявил представитель.

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