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Пандемия коронавируса ,  
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Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга из-за аппаратов искусственной вентиляции легких против его производителя концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») развернулась дискредитационная кампания. Об этом РБК сообщил представитель КРЭТ.

В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом. «При этом используются методы, нарушающие закон и подрывающие основы профессиональной журналистики», — заявил представитель.

Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания
Общество
Сборка аппаратов искусственной вентиляции легких&nbsp;&laquo;Авента-М&raquo;&nbsp;на Уральском приборостроительном заводе (входит в АО &laquo;КРЭТ&raquo; в составе госкорпорации &laquo;Ростех&raquo;)

Материал дополняется.

Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»

«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания «Уральский приборостроительный завод» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».

В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.

Теги: КРЭТ, коронавирус
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