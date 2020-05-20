Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга из-за аппаратов искусственной вентиляции легких против его производителя концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») развернулась дискредитационная кампания. Об этом РБК сообщил представитель КРЭТ.
В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом. «При этом используются методы, нарушающие закон и подрывающие основы профессиональной журналистики», — заявил представитель.
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«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания «Уральский приборостроительный завод» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».
В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.