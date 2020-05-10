ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы

Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Очаг возгорания находился в аппарате ИВЛ, причиной тому стала неисправность. Устанавливается, какая именно», — отметил собеседник агентства.

Пожар произошел вечером 9 мая на первом этаже шестиэтажного корпуса ГКБ № 50 на севере столицы. В этом медучреждении лечились зараженные коронавирусом.

Как сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, в течение 30 минут из здания эвакуировали 295 человек, пожар полностью ликвидирован. Одна пациентка погибла, других пострадавших нет.