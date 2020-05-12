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Власти назвали причину пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге стало короткое замыкание электрооборудования — загорелся один из аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, уточнив, что это предварительные данные, говорится на сайте администрации Петербурга.

После инцидента Беглов поручил провести проверку медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города.

Как передает ТАСС, Беглов от имени правительства Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным пятерых погибших при пожаре. «Им будет оказана обязательная помощь, в том числе материальная», — добавил он.

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Пожар в больнице произошел утром 12 мая. Источник «Интерфакса» сообщал, что огонь вспыхнул в отделении реанимации на шестом этаже здания, где лежали заболевшие коронавирусом в тяжелом состоянии. О том, что пожар могло вызвать короткое замыкание в аппарате ИВЛ, ранее сообщали источники ТАСС и «Интерфакса».

По словам Беглова, в результате происшествия погибли пять человек. Число погибших могло быть больше, если бы не самоотверженные действия врачей, которые приступили к эвакуации пациентов, не дожидаясь пожарных, отметил губернатор.

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку после инцидента. На место происшествия выехали заместитель генерального прокурора Алексей Захаров, прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко и прокурор Выборгского района Петербурга Павел Данилов.

Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Теги: Санкт-Петербург, пожар, больница, материальная помощь
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