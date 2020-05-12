Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Сборка аппаратов искусственной вентиляции лёгких "Авента-М" на АО "Уральский приборостроительный завод" (входит в АО "КРЭТ" в составе Госкорпорации Ростех) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Возможной причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могли стать нарушение мер противопожарной безопасности или причины технического характера. Об этом говорится в сообщении производителя оборудования, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), поступившем в РБК.

«Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности», — сообщили в КРЭТ.

Концерн отмечает, что аппараты ИВЛ марки «Авента-М» поставляются в медучреждения с 2012 года, и ранее проблем с их безопасностью не возникало.

В сообщении производителя говорится, что оборудование ранее прошло все необходимые испытания, в том числе под высокой нагрузкой, а результаты проверок подтверждены документально.