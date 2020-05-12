Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 13:38
Фарерские острова онлайн, музей «Гараж» и сериал с Николь Кидман РБК Стиль и ЦУМ, 17:01 Как финансируются социальные инновации. Глава из книги Энн Мей Чанг Социальная экономика, 17:00  Хранение данных: как выжать максимум в кризисные времена Pro, 16:58 Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплаты ₽10 тыс. на детей Технологии и медиа, 16:56 В ВОЗ допустили выход на стабилизацию ситуации с коронавирусом в России Общество, 16:54 Майк Тайсон выложил видео подготовки к возвращению на ринг Спорт, 16:45 Сечин сообщил о сокращении инвестпрограммы «Роснефти» на 200 млрд руб. Бизнес, 16:40 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 16:40 ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка» Финансы, 16:38 Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии Экономика, 16:31 Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания Общество, 16:30 Следствие по делу Босова проверит две версии гибели бизнесмена Бизнес, 16:27 Курс доллара опустился ниже ₽73 впервые с 30 апреля Quote, 16:21 В ВОЗ не зафиксировали занижения Россией смертности от COVID Общество, 16:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Сборка аппаратов искусственной вентиляции лёгких "Авента-М" на АО "Уральский приборостроительный завод" (входит в АО "КРЭТ" в составе Госкорпорации Ростех)
Сборка аппаратов искусственной вентиляции лёгких "Авента-М" на АО "Уральский приборостроительный завод" (входит в АО "КРЭТ" в составе Госкорпорации Ростех) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Возможной причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могли стать нарушение мер противопожарной безопасности или причины технического характера. Об этом говорится в сообщении производителя оборудования, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), поступившем в РБК.

«Рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, с медицинским оборудованием, так и соблюдением мер противопожарной безопасности», — сообщили в КРЭТ.

Концерн отмечает, что аппараты ИВЛ марки «Авента-М» поставляются в медучреждения с 2012 года, и ранее проблем с их безопасностью не возникало.

СК возбудил дело после пожара в больнице в Петербурге
Общество
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В сообщении производителя говорится, что оборудование ранее прошло все необходимые испытания, в том числе под высокой нагрузкой, а результаты проверок подтверждены документально.

Компания также принесла соболезнования семьям погибших при пожарах в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. «Призываем СМИ и другие заинтересованные стороны не делать поспешные выводы и дождаться результатов официальных проверок», — говорится в сообщении.

Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

9 мая произошел пожар в московской ГКБ № 50, где лежат пациенты с коронавирусом. В результате погиб один человек. 12 мая возгорание в отделении реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где также лечатся заболевшие COVID-19, привело к гибели пяти человек. Из-за пожаров Росздравнадзор организовал проверку аппаратов ИВЛ в этих медучреждениях.

Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»

«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания Уральский прибостроительный завод (входит в концерн Радиоэлектронные технологии, КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».

В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла 10 единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.

Теги: Ростех, коронавирус, медицинское оборудование
Материалы по теме
При пожаре в «коронавирусной» больнице в Петербурге погибли пять человек
Общество
В московской больнице для зараженных коронавирусом произошел пожар
Общество
В больнице в Петербурге назвали дату получения загоревшегося аппарата ИВЛ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter