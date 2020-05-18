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Пандемия коронавируса ,  
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У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор

Предыдущий руководитель Уральского приборостроительного завода не проработал в должности и двух недель
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель. Новым временным генеральным директором назначен Александр Морозов, сообщили РБК в пресс-службе концерна КРЭТ (входит в состав ГК «Ростех» и включает в себя УПЗ).

До сих пор временным генеральным директором УПЗ был Марат Бадгутдинов, назначенный на эту должность в начале мая.

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Об освобождении от должности одного временного генерального директора УПЗ и назначении другого говорится в решении совета директоров предприятия, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации. Имена обоих не раскрываются в соответствии с постановлением правительства, разрешившим компаниям скрывать часть информации для снижения угрозы санкций Запада.

Продажа в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые производит УПЗ, приостановлена Росздравнадзором, после того как их возгорание было названо (по предварительным данным) причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. В результате двух пожаров погибли шесть человек.

Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»

«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания «Уральский приборостроительный завод» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».

В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.

Авторы: Евгений Калюков, Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, реанимация, пожар
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