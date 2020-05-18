У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор

Предыдущий руководитель Уральского приборостроительного завода не проработал в должности и двух недель

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель. Новым временным генеральным директором назначен Александр Морозов, сообщили РБК в пресс-службе концерна КРЭТ (входит в состав ГК «Ростех» и включает в себя УПЗ).

До сих пор временным генеральным директором УПЗ был Марат Бадгутдинов, назначенный на эту должность в начале мая.

Об освобождении от должности одного временного генерального директора УПЗ и назначении другого говорится в решении совета директоров предприятия, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации. Имена обоих не раскрываются в соответствии с постановлением правительства, разрешившим компаниям скрывать часть информации для снижения угрозы санкций Запада.

Продажа в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые производит УПЗ, приостановлена Росздравнадзором, после того как их возгорание было названо (по предварительным данным) причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. В результате двух пожаров погибли шесть человек.