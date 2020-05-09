Собянин выразил соболезнования родным погибшего при пожаре в больнице

Сергей Собянин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибшего при пожаре в ГКБ № 50 пациента. Об этом он написал в Twitter.

«По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким», — сказал Собянин.

По его словам, возгорание было оперативно потушено, а все пациенты эвакуированы. В ближайшее время их перевезут в другие больницы. Мэр также сообщил, что причины случившегося будут тщательно расследованы.

Информация об пожаре на ул. Вучетича, 21 поступила в МЧС в 20:30 9 мая. Там загорелся один из корпусов городской клинической больницы № 50, где проходят лечение пациенты с подтвержденным COVID-19. Возгорание потушили спустя полчаса.