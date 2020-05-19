Число жертв пожара из-за аппарата ИВЛ в Петербурге выросло до шести

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

Еще один пациент больницы им. Святого Георгия в Санкт-Петербурге умер после пожара, возникшего из-за возгорания аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили РБК в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Да, действительно скончался пациент, мужчина. Скончался после того, как пожар был локализован, потушен. Сначала неочевидна была причина смерти, соответственно, эксперты установили, что это отравление угарным газом», — сообщили в пресс-службе.

Пожар в больнице им. Святого Георгия произошел утром 12 мая. В результате погибли пять человек. У всех погибших был диагностирован коронавирус, все они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как говорил завотделением общей реанимации больницы Владимир Сулима, установленные в реанимации аппараты ИВЛ были новыми. По его словам, в медучреждение они поступили 1 мая.