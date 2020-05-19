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Число жертв пожара из-за аппарата ИВЛ в Петербурге выросло до шести

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости
Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

Еще один пациент больницы им. Святого Георгия в Санкт-Петербурге умер после пожара, возникшего из-за возгорания аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщили РБК в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Да, действительно скончался пациент, мужчина. Скончался после того, как пожар был локализован, потушен. Сначала неочевидна была причина смерти, соответственно, эксперты установили, что это отравление угарным газом», — сообщили в пресс-службе.

Пожар в больнице им. Святого Георгия произошел утром 12 мая. В результате погибли пять человек. У всех погибших был диагностирован коронавирус, все они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

СК начал проверку на заводе — производителе загоревшихся аппаратов ИВЛ
Общество
Сборка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на АО &laquo;Уральский приборостроительный завод&raquo;

Как говорил завотделением общей реанимации больницы Владимир Сулима, установленные в реанимации аппараты ИВЛ были новыми. По его словам, в медучреждение они поступили 1 мая.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что причиной пожара стало короткое замыкание в аппарате ИВЛ. По его словам, большего количества жертв при пожаре в больнице удалось избежать благодаря профессионализму и самоотверженным действиям врачей и медсестер отделения.

По факту пожара прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»

«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания «Уральский приборостроительный завод» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».

В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.

Теги: Санкт-Петербург, больница, пациент, коронавирус, новости РБК
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