Пандемия коронавируса , 20 янв, 13:34
0
Матвиенко не увидела необходимости вводить «ковид-паспорта»
По словам спикера Совфеда, прививка от COVID-19 не будет давать дополнительных прав или юридических возможностей
Валентина Матвиенко
В России будут вести электронный реестр привившихся от коронавируса, но речь не идет о «ковид-паспортах». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».
По ее словам, прививка от COVID-19 не будет давать дополнительных прав или юридических возможностей.
Материал дополняется.