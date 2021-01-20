Матвиенко не увидела необходимости вводить «ковид-паспорта»

По словам спикера Совфеда, прививка от COVID-19 не будет давать дополнительных прав или юридических возможностей

Валентина Матвиенко (Фото: РИА Новости)

В России будут вести электронный реестр привившихся от коронавируса, но речь не идет о «ковид-паспортах». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

По ее словам, прививка от COVID-19 не будет давать дополнительных прав или юридических возможностей.

Материал дополняется.