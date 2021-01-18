Глава Башкирии объявил о планах выдавать жителям антиковидные паспорта

Документ планируют выдавать с 5 февраля, его обладатели получат ряд преимуществ, в том числе смягчение режима самоизоляции. Ранее о намерении выдавать специальные бейджи привитым от COVID-19 сообщили власти Сахалина

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Республике Башкортостан запустят проект по выдаче «антиковидных паспортов», заявил глава региона Радий Хабиров на своей странице в Facebook.

«Мы приняли решение выдавать жителям нашей республики антиковидные паспорта. Получить их смогут те, кто имеет антитела — то есть переболели ковидом или вакцинировались», — указал Хабиров.

По мнению главы Башкирии, проект поможет снять в регионе ряд ограничений. Так, если такой паспорт будет у башкирцев старше 65 лет, на них не будет распространяться обязательство по самоизоляции: они смогут посещать театры, магазины и т.д. «При наличии антиковидного паспорта мы сможем наполнять залы и больше положенных 30 процентов», — пояснил Хабиров.

При этом масочный режим в регионе останется в силе. «Даже для вакцинированных он сохраняется как минимум до конца года, маски нужно носить, это установленная федеральными органами власти норма», — написал глава Башкирии.