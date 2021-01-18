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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Башкирии объявил о планах выдавать жителям антиковидные паспорта

Документ планируют выдавать с 5 февраля, его обладатели получат ряд преимуществ, в том числе смягчение режима самоизоляции. Ранее о намерении выдавать специальные бейджи привитым от COVID-19 сообщили власти Сахалина
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Республике Башкортостан запустят проект по выдаче «антиковидных паспортов», заявил глава региона Радий Хабиров на своей странице в Facebook.

«Мы приняли решение выдавать жителям нашей республики антиковидные паспорта. Получить их смогут те, кто имеет антитела — то есть переболели ковидом или вакцинировались», — указал Хабиров.

По мнению главы Башкирии, проект поможет снять в регионе ряд ограничений. Так, если такой паспорт будет у башкирцев старше 65 лет, на них не будет распространяться обязательство по самоизоляции: они смогут посещать театры, магазины и т.д. «При наличии антиковидного паспорта мы сможем наполнять залы и больше положенных 30 процентов», — пояснил Хабиров.

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Общество
Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

При этом масочный режим в регионе останется в силе. «Даже для вакцинированных он сохраняется как минимум до конца года, маски нужно носить, это установленная федеральными органами власти норма», — написал глава Башкирии.

Антиковидный паспорт будет выдаваться башкирцам в электронном виде. Получить его можно будет на сайте госуслуг, а предъявить по месту требования можно будет с помощью QR-кода на телефоне или в распечатанном виде. Для получения паспорта не нужно будет подавать документы. Оператором данных станет Министерство цифрового развития государственного управления Башкирии.

Как следует из опубликованных главой региона слайдов, внедрить использование паспортов планируют уже с 5 февраля. В слайдах, в частности, отмечается, что для установления стимулирующих выплат руководителям образовательных учреждений вводится новый показатель эффективности — количество привитых работников. Для прошедших вакцинацию педагогических работников власти обещают ввести дополнительные дни отпуска.

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Паспорт станет дополнительным стимулом для прохождения вакцинации, заявил Хабиров в ходе совещания в правительстве. Кроме того, по словам руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина, документ даст возможность получить ряд скидок: в фитнес-центрах, санаториях, торговых сетях.

Ранее, в конце декабря прошлого года, о планах выдавать специальные паспорта прошедшим вакцинацию от коронавируса заявляли в Минздраве. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда говорил, что возможность получить такой документ будет доступна на сайте госуслуг уже с января этого года. Глава Минздрава тогда не исключил, что в паспорт будут вносить и информацию о других прививках.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В январе губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что привившиеся от COVID жители региона получат специальные бейджи, которые позволят их обладателям не носить защитные маски в общественных местах. «РИА Новости» показало макет бейджа — бело-зеленый прямоугольник с ФИО гражданина и датой вакцинации на одной стороне и надписью «Сахалинская область без COVID-19» на другой.

Глава Сахалина пообещал не вводить бейджи для привитых без их одобрения
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Специалист по биоэтике философского факультета МГУ Елена Брызгалина в разговоре с РБК сочла, что выдача бейджей может привести к дискриминации вакцинированных. Идея требует решения проблемы с разглашением медицинской информации, указывала она. Мурашко, в свою очередь, подчеркивал, что маски все равно нужно носить, даже если кому-то уже сделали прививку и у него сформировался иммунитет. Позже Лимаренко пообещал, что бейджи для привитых не будут вводить, не посоветовавшись с обществом. Он отметил, что вакцинация от COVID-19 проводится добровольно «и никакое принуждение здесь категорически недопустимо».

Авторы
Евгений Науменко, Наталия Анисимова
коронавирус COVID-19 паспорт вакцинация Башкирия Башкортостан
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