В России стартовала выдача паспортов вакцинированных

«Паспорт вакцинированного» можно получить на портале госуслуг в личном кабинете после получения прививки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На портале «Госуслуги» заработал сервис, позволяющий получить сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Всем гражданам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, с 1 января на портале госуслуг доступен сертификат о вакцинации», — сказал министр. Документ можно получить в личном кабинете на сайте госуслуг.

Выдачу «паспортов вакцинации» власти анонсировали в декабре. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов указывал, что пока речь идет только о получении информации о поставленной прививке от коронавируса, но он не исключил, что в этот документ могут быть добавлены сведения и о других прививках.

О начале масштабной вакцинации россиян против коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин объявил в начале декабря. Для прививки используется вакцина «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи. Минздраве утверждает, что исследования подтвердили безопасность и эффективность вакцины, в том числе для лиц из групп риска старше 60 лет. Вакцинировать в первую очередь будут медиков, учителей и социальных работников. Кроме того, в гражданский оборот вышла и вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». Она поступила в Москву, в Тульскую и Ростовскую области и некоторые другие регионы.