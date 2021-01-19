Власти Сахалина решили заменить бейджи для вакцинированных QR-кодами

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что вместо бейджа вакцинированные от COVID-19 будут получать электронный сертификат в виде QR-кода в смартфоне, сообщает «РИА Новости».

Ранее глава региона объявил, что жителям острова, которые прошли вакцинацию, будут давать специальные бейджики: они позволят не носить медицинские маски.

«Людям, которые будут проходить вакцинацию, мы предложим бейджик — специальный документ, которые они смогут носить вместо маски. По этому поводу будет сделано специальное объявление Роспотребнадзора», — пояснил тогда глава региона.

Позже он отметил, что бейджи для привившихся от коронавирусной инфекции, не будут вводить, не посоветовавшись с жителями.



«В обществе идет обсуждение различных форм документа, подтверждающего вакцинацию: паспорта вакцинации, сертификаты, бейджи и иные формы», — сказал Лимаренко. По его словам, главное — это не идентификация привитых, а меры, направленные на нормализацию жизни и поэтапное снятие ограничений, введенных из-за пандемии.

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