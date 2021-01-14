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Пандемия коронавируса ,  
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Привившимся жителям Сахалина выдадут бейджи и разрешат не носить маски

Валерий Лимаренко
Валерий Лимаренко (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Жителям Сахалина, которые получили вакцину от коронавируса, будут давать специальные бейджики, которые позволят не носить медицинские маски. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram.

«Людям, которые будут проходить вакцинацию, мы предложим бейджик — специальный документ, которые они смогут носить вместо маски. По этому поводу будет сделано специальное объявление Роспотребнадзора», — пояснил глава региона.

Кроме того, власти Сахалина планируют создавать целые «зеленые зоны» — организации, предприятия, учреждения (например, вузы), которые целиком привьют и объявят безопасными с эпидемической точки зрения.

Материал дополняется.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Сахалин медицинские маски вакцинация
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