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Москалькова назвала препятствие для внедрения «ковид-паспортов»

Введение «ковид-паспортов» необходимо, так как вакцинация — это единственный путь в борьбе с инфекцией, считает омбудсмен. Однако возникает вопрос о защите прав граждан, которым прививку нельзя делать по состоянию здоровья
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Введение так называемых ковид-паспортов для сделавших прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 — это своевременное и необходимое условие в борьбе с пандемией, заявила «РИА Новости» уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

«Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день вакцинация — единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации», — сказала она.

Почти 60% россиян в опросе SuperJob выступили против «ковид-паспортов»
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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В то же время, указала омбудсмен, возникает вопрос о защите прав граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья, из-за аллергии или беременности. «Аппарат уполномоченного внимательно следит за ситуацией и готов оперативно реагировать не только на возможные ущемления прав граждан с принятием «антиковидных паспортов», но и по другим вопросам, связанным с распространением COVID-19», — пообещала она.

Омбудсмен рассказала, что российское правительство прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным от коронавируса сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж, и международном признании этих документов. «Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека», — заявила она.

В Кремле не связали возможность выезда из России с «ковидным паспортом»
Общество
Фото:Павел Львов / РИА Новости

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увязывают вопросы наличия у гражданина cертификата, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, и возможности его выезда за границу.

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В России выдавать вакцинированным сертификаты, подтверждающие наличие прививки, начали со 2 января, их можно получить на сайте госуслуг.

В Башкирии «антиковидные паспорта» планируют выдавать с 5 февраля. Как сообщил руководитель администрации Александр Сидякин, их будут проверять у посетителей кафе и ресторанов при входе. заведениям общепита запретят пускать одновременно 50 и более посетителей, не имеющих сертификатов. В Сахалинской области тем, кто сделал прививку от COVID-19, будут присылать электронные сертификаты с QR-кодом в телефоне. В Петербурге, по словам вице-губернатора Олега Эргашева, выдача паспортов вакцинации от коронавируса не обсуждается.

Согласно опросу SuperJob.ru, 59% россиян, принявших участие в исследовании, выступают против введения «ковид-паспортов». Критики этой меры отмечают, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне, а решение выдавать подобные документы называют дискриминационным. Инициативу поддержали только 12% респондентов.

Автор
Наталия Анисимова
Татьяна Москалькова коронавирус COVID-19 вакцинация
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