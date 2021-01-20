Москалькова назвала препятствие для внедрения «ковид-паспортов»

Введение «ковид-паспортов» необходимо, так как вакцинация — это единственный путь в борьбе с инфекцией, считает омбудсмен. Однако возникает вопрос о защите прав граждан, которым прививку нельзя делать по состоянию здоровья

Татьяна Москалькова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Введение так называемых ковид-паспортов для сделавших прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 — это своевременное и необходимое условие в борьбе с пандемией, заявила «РИА Новости» уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

«Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день вакцинация — единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации», — сказала она.

В то же время, указала омбудсмен, возникает вопрос о защите прав граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья, из-за аллергии или беременности. «Аппарат уполномоченного внимательно следит за ситуацией и готов оперативно реагировать не только на возможные ущемления прав граждан с принятием «антиковидных паспортов», но и по другим вопросам, связанным с распространением COVID-19», — пообещала она.

Омбудсмен рассказала, что российское правительство прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным от коронавируса сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж, и международном признании этих документов. «Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека», — заявила она.