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Пандемия коронавируса ,  
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Путин поручил заняться международными сертификатами о прививках COVID

Свои предложения о введении международно признанных сертификатов для привитых от COVID премьер Михаил Мишустин должен представить президенту Владимиру Путину до 20 января
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство России до 20 января должно разработать предложения о порядке выдачи специальных сертификатов людям, получившим прививку от COVID, а также проработать вопросы международного признания этих документов при пересечении границы. Такое поручение дал президент Владимир Путин премьер-министру Михаилу Мишустину по итогам большой пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря.

Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», — гласит поручение.

Накануне о возможности отмены ограничений для людей, прошедших вакцинацию, сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что использование документов, подтверждающих вакцинацию, — распространенная практика. «Вместе с тем вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», — уточнили в ведомстве.

Путин допустил обсуждение сертификатов для привитых от COVID
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Идея введения паспортов иммунитета к COVID-19 обсуждается давно и имеет как сторонников, так и противников. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что такие паспорта станут частью обычной жизни в 2021 году. Он допускал, что на паспорта могут быть в будущем завязаны, например, перелеты на самолетах.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказывалась резко против введения таких документов. Она назвала это дискриминацией граждан и разделением их на категории с разными правами. «Даже если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц может не быть. Я категорический противник такого рода документов», — заявляла она.

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На пресс-конференции 17 декабря Путин говорил, что вопрос введения международных сертификатов для привитых от коронавируса требует проработки. «Можно, наверное, об этом говорить. Хотя известно хорошо, и здесь никакой тайны я вам не раскрою, что даже люди с прививкой, они могут быть переносчиками», — сказал он тогда.

Президент пояснил, что не знает, насколько получение такого сертификата сейчас возможно. «Вопрос вакцинации связан прежде всего с защитой собственного здоровья, вот о чем речь, с защитой собственного здоровья», — резюмировал президент.

Автор
Владислав Гордеев
коронавирус сертификат Владимир Путин
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