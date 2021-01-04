Путин поручил заняться международными сертификатами о прививках COVID

Свои предложения о введении международно признанных сертификатов для привитых от COVID премьер Михаил Мишустин должен представить президенту Владимиру Путину до 20 января

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство России до 20 января должно разработать предложения о порядке выдачи специальных сертификатов людям, получившим прививку от COVID, а также проработать вопросы международного признания этих документов при пересечении границы. Такое поручение дал президент Владимир Путин премьер-министру Михаилу Мишустину по итогам большой пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря.

Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», — гласит поручение.

Накануне о возможности отмены ограничений для людей, прошедших вакцинацию, сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что использование документов, подтверждающих вакцинацию, — распространенная практика. «Вместе с тем вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», — уточнили в ведомстве.