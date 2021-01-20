Почти 60% россиян выступили против введения «ковид-паспортов»
Большинство россиян заявили, что выступают против введения так называемых ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Как показывают результаты опроса портала SuperJob (есть у РБК), соответствующую инициативу властей Башкирии поддержали лишь 12% респондентов.
Против введения «ковид-паспортов» высказались 59%. Еще 29% опрошенных затруднились с ответом.
Число сомневающихся падает по мере роста доходов респондентов.
Согласно результатам опроса, число противников появления такого документа прямо пропорционально уровню дохода респондентов.
При заработке менее ₽30 тыс. в месяц за появление такого документа высказываются 12%, против — 54%, еще 34% затрудняются с ответом. При доходе свыше ₽80 тыс. число сторонников идеи возрастает до 15%, но и противников становится больше (64%), а сформировавшегося мнения нет только у 21%.