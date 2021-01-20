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Почти 60% россиян выступили против введения «ковид-паспортов»

Критики «антиковидных паспортов» отмечают, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне. А решение выдавать такие документы они называют дискриминационным
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Большинство россиян заявили, что выступают против введения так называемых ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Как показывают результаты опроса портала SuperJob (есть у РБК), соответствующую инициативу властей Башкирии поддержали лишь 12% респондентов.

Против введения «ковид-паспортов» высказались 59%. Еще 29% опрошенных затруднились с ответом.

Число сомневающихся падает по мере роста доходов респондентов.

Согласно результатам опроса, число противников появления такого документа прямо пропорционально уровню дохода респондентов.

При заработке менее ₽30 тыс. в месяц за появление такого документа высказываются 12%, против — 54%, еще 34% затрудняются с ответом. При доходе свыше ₽80 тыс. число сторонников идеи возрастает до 15%, но и противников становится больше (64%), а сформировавшегося мнения нет только у 21%.

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Фото:Павел Львов / РИА Новости

Среди тех, кто сделал прививку от коронавируса или переболел, сторонников «ковид-паспортов» чуть больше, но противники по-прежнему в большинстве (соответственно 18 и 55%).

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Как отмечает SuperJob, критики «ковид-паспортов» чаще всего называют информацию о наличии антител относящейся к врачебной тайне, а решение выдавать «ковид-паспорта» дискриминационным. Среди сторонников идеи в основном те, кто столкнулся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус.

С вопросами про COVID-статус респонденты сталкиваются и при трудоустройстве. Согласно опросу, COVID-статусом соискателей интересуются в 35% компаний. Часто всего такие вопросы задают при трудоустройстве в сферах здравоохранения и строительства.

Опрос проводился 18–19 января. Всего в нем приняли участие 1600 респондентов в 349 населенных пунктах во всех федеральных округах.

В России с 2 января прошедшим вакцинацию выдают сертификаты, подтверждающие наличие прививки.

На прошлой неделе губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил, что жителям острова, которые прошли вакцинацию, будут давать специальные бейджи — тем, кто их носит, позволят не надевать медицинские маски. Позже он уточнил, что вместо бейджа вакцинированные будут получать электронный сертификат в виде QR-кода в смартфоне. А 18 января руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин сообщил, что в республике у посетителей кафе и ресторанов будут проверять «ковид-паспорт» — его будут выдавать после вакцинации или выявления антител.

Идея «ковид-паспортов» обсуждается и в Европе. Но большинство стран ЕС ее не поддерживает.

Автор
Артем Филипенок
COVID-19 вакцинация Superjob
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