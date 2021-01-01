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Власти планируют выдавать паспорта вакцинированного через сайт госуслуг

В Минздраве рассчитывают, что оформить паспорт вакцинированного можно будет в личном кабинете на портале госуслуг в начале 2021 года
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российские власти планируют в 2021 году выдавать специальные паспорта тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы планируем, что в январе на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, войдя в свой личный кабинет», — сказал Мурашко.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнил агентству «Интерфакс», что пока речь идет о получении на госуслугах информации о поставленной прививке от коронавируса. Он не исключил, что в этот документ могут быть добавлены сведения о других прививках.

Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для пожилых
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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

По словам Мурашко, в регионы поступило 507 тыс. доз вакцины от COVID-19. Такое количество препарата, по его словам, удалось доставить за последние три недели.

Глава Минздрава также рассказал, что в последние дни в России снизилось на 4% количество пациентов с коронавирусом. По его словам, улучшается ситуация в Кировской, Псковской и Тамбовской областях, Калмыкии, Ненецком автономном округе.

Вакцину от COVID-19 «Спутник V», разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи зарегистрировали в августе. Ее испытания на пожилых людях начались в середине октября. Позже такие же исследования начались в отношении второй российской вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский центр «Вектор».

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15 декабря глава Минздрава объявил о начале вакцинации во всех российских регионах. 26 декабря ведомство разрешило использование вакцины для людей старше 60 лет. По словам Мурашко, клинические исследования препарата подтвердили его безопасность и эффективность для пожилых.

Автор
Максим Ярыгин
вакцина коронавирус COVID-19
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