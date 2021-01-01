Власти планируют выдавать паспорта вакцинированного через сайт госуслуг

В Минздраве рассчитывают, что оформить паспорт вакцинированного можно будет в личном кабинете на портале госуслуг в начале 2021 года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российские власти планируют в 2021 году выдавать специальные паспорта тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы планируем, что в январе на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, войдя в свой личный кабинет», — сказал Мурашко.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнил агентству «Интерфакс», что пока речь идет о получении на госуслугах информации о поставленной прививке от коронавируса. Он не исключил, что в этот документ могут быть добавлены сведения о других прививках.

По словам Мурашко, в регионы поступило 507 тыс. доз вакцины от COVID-19. Такое количество препарата, по его словам, удалось доставить за последние три недели.