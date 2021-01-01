Власти планируют выдавать паспорта вакцинированного через сайт госуслуг
Российские власти планируют в 2021 году выдавать специальные паспорта тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«Мы планируем, что в январе на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного в автоматическом режиме, войдя в свой личный кабинет», — сказал Мурашко.
Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнил агентству «Интерфакс», что пока речь идет о получении на госуслугах информации о поставленной прививке от коронавируса. Он не исключил, что в этот документ могут быть добавлены сведения о других прививках.
По словам Мурашко, в регионы поступило 507 тыс. доз вакцины от COVID-19. Такое количество препарата, по его словам, удалось доставить за последние три недели.