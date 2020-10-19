В мэрии допустили распространение системы QR-кодов на салоны и рестораны

Если система чек-инов для входа в ночные клубы и бары Москвы будет успешной, ее могут применить в салонах красоты и непродовольственных магазинах, заявил Алексей Немерюк. QR-коды для регистрации посетителей получили 500 заведений

Алексей Немерюк (Фото: Владимир Гердо / ТАСС )

Если система регистрации для входа в ночные заведения, которая заработает в Москве с 19 октября, окажется успешной, ее могут распространить и на салоны красоты и непродовольственную розницу. Такое предположение в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому высказал глава столичного департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк. Интервью опубликовано в Instagram Левицкого.

«Если система [чек-инов] заработает, вполне возможно другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы», — сообщил Немерюк, отметив, что власти Москвы начали проговаривать с бизнесом такую возможность.

«На мой взгляд, это некая альтернатива полному закрытию», — добавил Немерюк.

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября попасть в развлекательные заведения в ночное время можно будет, только зарегистрировав номер своего мобильного телефона. Посетителям нужно отправить СМС на номер 7377, либо отсканировать специальный QR-код в помещении. Ограничения распространяются на дискотеки, ночные клубы, бары и другие заведения, которые работают с полуночи до 6:00, но не на ночные кинотеатры. Если позднее у кого-либо из посетителей выявят коронавирусную инфекцию, уведомление об этом получат все, кто был с ним в заведении. Им предложат сдать тест на COVID-19.