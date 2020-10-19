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В мэрии допустили распространение системы QR-кодов на салоны и рестораны

Если система чек-инов для входа в ночные клубы и бары Москвы будет успешной, ее могут применить в салонах красоты и непродовольственных магазинах, заявил Алексей Немерюк. QR-коды для регистрации посетителей получили 500 заведений
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк (Фото: Владимир Гердо / ТАСС )

Если система регистрации для входа в ночные заведения, которая заработает в Москве с 19 октября, окажется успешной, ее могут распространить и на салоны красоты и непродовольственную розницу. Такое предположение в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому высказал глава столичного департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк. Интервью опубликовано в Instagram Левицкого.

Как в Москве изменились правила посещения баров и клубов. Инструкция
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Фото:Андрей Любимов / РБК

«Если система [чек-инов] заработает, вполне возможно другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы», — сообщил Немерюк, отметив, что власти Москвы начали проговаривать с бизнесом такую возможность.

«На мой взгляд, это некая альтернатива полному закрытию», — добавил Немерюк.

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября попасть в развлекательные заведения в ночное время можно будет, только зарегистрировав номер своего мобильного телефона. Посетителям нужно отправить СМС на номер 7377, либо отсканировать специальный QR-код в помещении. Ограничения распространяются на дискотеки, ночные клубы, бары и другие заведения, которые работают с полуночи до 6:00, но не на ночные кинотеатры. Если позднее у кого-либо из посетителей выявят коронавирусную инфекцию, уведомление об этом получат все, кто был с ним в заведении. Им предложат сдать тест на COVID-19. 

Московские бары оценили требование регистрировать посетителей по QR-кодам
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Штраф для заведений за отсутствие QR-кода составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Власти Москвы отмечали, что не будут собирать никаких персональных данных, кроме номера телефона.

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Как уточнили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, регистрироваться будет необходимо и сотрудникам ночных заведений, и посетителям, причем независимо от времени посещения — даже в дневные часы.

Систему идентификации посетителей ночных баров и клубов с использованием QR-кодов предложили ввести сами владельцы заведений, опасаясь, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации их закроют, пояснял Собянин. Опрошенные РБК руководители клубов и баров признали, что нововведение может отпугнуть часть посетителей, но отметили, что новые меры безопасности лучше, чем полное прекращение работы. Во время первой волны коронавируса ночные заведения в Москве не работали почти три месяца — с 28 марта по 23 июня.

По словам Немерюка, на сегодня QR-коды получили более 500 ночных заведений — баров и ресторанов. Систему чек-инов он назвал инструментом снижения передачи коронавируса.15 октября Немерюк допустил, что если эксперимент окажется успешным, его могут распространить и на государственные учреждения.

Авторы
Анна Левинская, Наталия Анисимова
Алексей Немерюк коронавирус ночные клубы бары Москва
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