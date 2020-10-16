Власти Москвы объяснили механизм чек-инов в барах

Регистрироваться будет необходимо и сотрудникам ночных заведений, и посетителям, причем независимо от времени посещения — даже в дневные часы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Посетители ночных заведений Москвы должны будут регистрироваться при входе в любое время суток, даже в дневное время, сообщил столичный оперативный штаб.

С 19 октября, согласно указу мэра Сергея Собянина, вход в бары и ночные клубы, открытые с 0:00 до 6:00, возможен только по регистрации номера телефона. Посетители должны будут сканировать QR-код, полученный каждым заведением, либо отправить СМС на специальный номер.

По информации оперативного штаба, регистрироваться будут и сотрудники, и посетители, причем независимо от времени входа, в том числе днем. «Если сотрудник заведения приходит на работу в 12:00, ему необходимо зарегистрироваться. Если посетитель заходит в бар или клуб в 17:30, он также обязан пройти регистрацию», — пояснили в штабе.