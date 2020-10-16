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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы объяснили механизм чек-инов в барах

Регистрироваться будет необходимо и сотрудникам ночных заведений, и посетителям, причем независимо от времени посещения — даже в дневные часы
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Посетители ночных заведений Москвы должны будут регистрироваться при входе в любое время суток, даже в дневное время, сообщил столичный оперативный штаб.

С 19 октября, согласно указу мэра Сергея Собянина, вход в бары и ночные клубы, открытые с 0:00 до 6:00, возможен только по регистрации номера телефона. Посетители должны будут сканировать QR-код, полученный каждым заведением, либо отправить СМС на специальный номер.

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По информации оперативного штаба, регистрироваться будут и сотрудники, и посетители, причем независимо от времени входа, в том числе днем. «Если сотрудник заведения приходит на работу в 12:00, ему необходимо зарегистрироваться. Если посетитель заходит в бар или клуб в 17:30, он также обязан пройти регистрацию», — пояснили в штабе.

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Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Там также напомнили порядок получения QR-кодов. Площадке необходимо авторизоваться на сайте mos.ru от юрлица или индивидуального предпринимателя, добавить свой адрес, сформировать уникальный код для каждой из них (если это сеть), распечатать и разместить при входе.

QR-коды уже получили более 200 ночных заведений Москвы.

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О новых мерах Собянин объявил накануне. Он пояснил, что это делается для упрощения выявления контактов заболевших COVID-19. Если коронавирус выявят у одного из посетителей, то всем, кто находился в заведении, об этом оперативно сообщат. «Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», — считает мэр. Он отметил, что такую систему предложили ввести сами владельцы баров, опасаясь, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации их закроют.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
коронавирус ночные клубы Сергей Собянин
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