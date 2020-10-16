Московские бары оценили требование регистрировать посетителей по QR-кодам

В барах и клубах Москвы признают, что новые меры безопасности могут отпугнуть часть посетителей, однако это лучше, чем вновь столкнуться с полным прекращением работы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Опрошенные РБК руководители клубов и баров столицы рассказали о том, как будут работать их заведения в условиях новых мер безопасности, принятых в Москве.

С 19 октября во всех ночных клубах и барах, работающих по ночам, вводится обязательный чек-ин посетителей: все, кто находится в заведениях в промежутке с полуночи до 6:00, должны зарегистрироваться, отправив СМС на номер 7377, или отсканировав специальный QR-код в помещении. Если позднее у кого-нибудь из посетителей выявят коронавирус, то уведомление об этом придет всем, кто был с ним в заведении. Ответственность за соблюдение этого правила будут нести сами бары и клубы: нарушителей будут штрафовать на сумму от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Александр Мартынов, сооснователь бара «Ровесник» и кафе «Сверстник», рассказал РБК, что за тем, прошел ли посетитель чек-ин, будет следить весь обслуживающий персонал: охранники, бармены и хостес. Он отметил, что его заведения работают в ночном режиме только по пятницам и субботам: в эти дни на входе стоит фейс-контроль и охрана. Передача им обязанностей по контролю за этим требованием сильно увеличит время прохода внутрь, признал он. Впрочем, регистрироваться в системе будут просить не только тех, кто пришел в бар с полуночи до 6 утра. «У нас будут висеть информационные плакаты, где будут указано требование чекиниться с QR-кодом», — пояснил он. Это требование будет распространяться на всех гостей.

Инициативу с чек-ином посетителей Мартынов оценил позитивно. «Мы оцениваем положительно, ведь относительно других альтернатив этот сценарий позволяет нам работать, платить зарплаты сотрудникам, а так же улучшить степень выявляемости заболевания. Во многих странах данная практика доказала свою эффективность», — объяснил он.