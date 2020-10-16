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Московские бары оценили требование регистрировать посетителей по QR-кодам

В барах и клубах Москвы признают, что новые меры безопасности могут отпугнуть часть посетителей, однако это лучше, чем вновь столкнуться с полным прекращением работы
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Опрошенные РБК руководители клубов и баров столицы рассказали о том, как будут работать их заведения в условиях новых мер безопасности, принятых в Москве.

С 19 октября во всех ночных клубах и барах, работающих по ночам, вводится обязательный чек-ин посетителей: все, кто находится в заведениях в промежутке с полуночи до 6:00, должны зарегистрироваться, отправив СМС на номер 7377, или отсканировав специальный QR-код в помещении. Если позднее у кого-нибудь из посетителей выявят коронавирус, то уведомление об этом придет всем, кто был с ним в заведении. Ответственность за соблюдение этого правила будут нести сами бары и клубы: нарушителей будут штрафовать на сумму от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Александр Мартынов, сооснователь бара «Ровесник» и кафе «Сверстник», рассказал РБК, что за тем, прошел ли посетитель чек-ин, будет следить весь обслуживающий персонал: охранники, бармены и хостес. Он отметил, что его заведения работают в ночном режиме только по пятницам и субботам: в эти дни на входе стоит фейс-контроль и охрана. Передача им обязанностей по контролю за этим требованием сильно увеличит время прохода внутрь, признал он. Впрочем, регистрироваться в системе будут просить не только тех, кто пришел в бар с полуночи до 6 утра. «У нас будут висеть информационные плакаты, где будут указано требование чекиниться с QR-кодом», — пояснил он. Это требование будет распространяться на всех гостей.

Инициативу с чек-ином посетителей Мартынов оценил позитивно. «Мы оцениваем положительно, ведь относительно других альтернатив этот сценарий позволяет нам работать, платить зарплаты сотрудникам, а так же улучшить степень выявляемости заболевания. Во многих странах данная практика доказала свою эффективность», — объяснил он.

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Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В клубе LOOKIN ROOMS проверять чек-ины посетителей будет охрана, рассказал директор Александр Каплацкий. Проверка будет начинаться сразу с момента открытия дверей (с полуночи до шести заведение работает только по пятницам и субботам). «Инициатива позволяет работать, это значительно лучше, чем не работать. Не работать это большие убытки для нас. Основной минус — многим нужно будет разъяснять что это и зачем, не все будут соглашаться оставить свой номер. Мы можем потерять часть клиентов, но все познается в сравнении», — соглашается он с Мартыновым.

Директор концертного агентства и клуба «16 тонн» Павел Камакин уточнил, что хотя обязательный чек-ин и начинается с полуночи, но в заведениях, которые участвуют в программе (по словам мэра Сергея Собянина, на первом этапе ее распространят примерно на 500 клубов и баров) будут проверять его в любое время. «Любой человек, который проходит в любое время должен проходить процедуру чек-ина, в любое время, даже в 9 утра», — объясняет Камакин. Он добавил, что считает процедуру «гуманной» — «Не передаются никуда личные данные, речь только о номере телефона — никаких репрессий тут не предполагается, речь только о том, чтобы предупредить человека, который находился в зоне риска».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Камакин подтвердил подтвердил слова Собянина, который утверждал, что первыми с инициативой о введении обязательных чек-инов выступили сами рестораторы. «Я считаю, что это очень позитивная мера, мы выработали эту инициативу совместно с коллегами из мэрии и были инициаторами этого движения. Не так давно не было представления о том как повлиять на распространение коронавируса в барах и клубах. Эта мера обкатана уже довольно давно в Европе и Америке. Мне в соцсетях говорят товарищи, которые там живут, что у них это уже довольно давно», — рассказал он.

Сергей Тимошов, арт-директор клуба «Пропаганда», рассказал, что в его заведении чек-ин будет проводится непосредственно на входе под присмотром охраны. «Если гости решат остаться на ночь после ужина, мы попросим их зачекиниться», — добавил он. Тимошов менее оптимистичен в оценках новых мер. «Пока нельзя сказать, хорошо это или плохо, время покажет. В любом случае нужно быть внимательными и бережно относиться друг к другу», — говорит он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
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