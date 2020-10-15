Собянин объяснил введение новых мер против COVID-19 в Москве

Инициаторами введения системы входа с использованием QR-кодов в развлекательные заведения в ночное время стали их владельцы. С ее помощью властям будет проще отследить контакты тех, кто заразился коронавирусом, пояснил мэр Москвы

Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

Инициативу ввести систему идентификации посетителей ночных баров и клубов с использованием QR-кодов выдвинули сами представители развлекательных заведений. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие», — сообщил он.

По словам градоначальника, чтобы этого не произошло, была придумана система контроля на входе в ночные клубы, чтобы власти города видели, кто из посетителей в дальнейшем заболел COVID-19. «В случае заражения человека очень быстро можно найти других, которые контактировали в этот день с этим человеком, диагностировать его», — пояснил Собянин.

15 октября Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября попасть на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, которые работают в ночное время, можно будет, только зарегистрировав номер своего мобильного телефона, отправив СМС или отсканировав QR-код. Если у одного из посетителей затем обнаружат коронавирус, то всех, кто был с ним в заведении, оповестят и предложат оперативно сдать тест на COVID-19.



На пресс-конференции глава департамента торговли и услуг города Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк отмечал, что на первом этапе система регистрации посетителей может быть распространена примерно на 500 заведений. По его словам, в дальнейшем власти посмотрят, как она будет работать, чтобы решить, расширять ли количество таких точек.