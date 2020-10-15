Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 12:52
Появилась инструкция получения QR-кодов для баров и ночных клубов Бизнес, 20:52 «Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной России Спорт, 20:52 Какие новые ограничения ввели в Москве из-за коронавируса Общество, 20:49 Гид по ярким впечатлениям, которые можно купить за деньги РБК и ВТБ, 20:45 Отстраненный после матча в Сочи судья получил поддержку от РФС Спорт, 20:41 Как поставить «деньги на колеса»: от идеи до готового проекта РБК и VW коммерческие автомобили, 20:29 Собянин объяснил введение новых мер против COVID-19 в Москве Общество, 20:25 Правительство резко ухудшило прогноз по убыли населения России Экономика, 20:16 Аналитики Goldman Sachs предсказали смену парадигмы на рынке США Инвестиции, 20:10 Алиев заявил о невозможности повлиять на узы дружбы Баку и Москвы Политика, 20:07 Криптовалюта UniLend за несколько минут подорожала в 15 раз Крипто, 20:04 «Динамо» объявило о возвращении в свой состав футболиста сборной России Спорт, 20:00 Осторожность в сети: советы по кибербезопасности при денежных переводах РБК, ВКонтакте и Mastercard, 19:59 Dacia запустила в серию самый доступный электрокар в Европе Авто, 19:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин объяснил введение новых мер против COVID-19 в Москве

Инициаторами введения системы входа с использованием QR-кодов в развлекательные заведения в ночное время стали их владельцы. С ее помощью властям будет проще отследить контакты тех, кто заразился коронавирусом, пояснил мэр Москвы
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: АГН «Москва»)

Инициативу ввести систему идентификации посетителей ночных баров и клубов с использованием QR-кодов выдвинули сами представители развлекательных заведений. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие», — сообщил он.

По словам градоначальника, чтобы этого не произошло, была придумана система контроля на входе в ночные клубы, чтобы власти города видели, кто из посетителей в дальнейшем заболел COVID-19. «В случае заражения человека очень быстро можно найти других, которые контактировали в этот день с этим человеком, диагностировать его», — пояснил Собянин.

В барах и ночных клубах Москвы введут систему чек-инов из-за COVID
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

15 октября Собянин подписал указ, согласно которому с 19 октября попасть на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, которые работают в ночное время, можно будет, только зарегистрировав номер своего мобильного телефона, отправив СМС или отсканировав QR-код. Если у одного из посетителей затем обнаружат коронавирус, то всех, кто был с ним в заведении, оповестят и предложат оперативно сдать тест на COVID-19.

На пресс-конференции глава департамента торговли и услуг города Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк отмечал, что на первом этапе система регистрации посетителей может быть распространена примерно на 500 заведений. По его словам, в дальнейшем власти посмотрят, как она будет работать, чтобы решить, расширять ли количество таких точек.

В Москве пассажиров перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Как сообщил Немерюк, система будет работать в ночных клубах, барах, на концертных площадках, в ресторанах, открытых после полуночи, однако не коснется ночных кинотеатров. Он уточнил, что власти не будут собирать никакие персональные данные, кроме номера телефона. Штраф для заведений за отсутствие QR-кода составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб., добавил чиновник.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Вечером 15 октября департамент транспорта Москвы сообщил, что со следующего дня в столице пассажиров перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток. Также власти Москвы ужесточат контроль масочно-перчаточного режима, увеличив количество проверок с участием сотрудников правоохранительных органов.

Автор
Михаил Юшков
Москва Сергей Собянин коронавирус COVID-19
Материалы по теме
Власти Москвы исключили создание приложения для чек-инов в барах и клубах
Технологии и медиа
В барах и ночных клубах Москвы введут систему чек-инов из-за COVID
Общество
Власти Москвы допустили распространение системы QR-кодов на госучреждения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter