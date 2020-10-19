Пандемия коронавируса , 19 окт, 01:00
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Как в Москве изменились правила посещения баров и клубов. Инструкция
С 19 октября в столице вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса. Теперь посетить бар или ночной клуб можно, только зарегистрировавшись по номеру телефона
15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому попасть в развлекательные заведения, которые работают в ночное время, можно только с обязательным check-in.
Зачем это нужно
- Если у кого-либо из тех, кто был в заведении, позднее обнаружат COVID-19, об этом оповестят всех, кто прошел check-in. Номера телефонов сверят по базе, и на них придут PUSH-уведомления. Попавшим в группу риска предложат пройти тест на коронавирус. Такую систему уже испытывали в европейских странах, например в Великобритании и Франции.
На кого и на какие заведения распространяются требования
- Новые ограничения распространяются на дискотеки, ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, которые работают в период с полуночи до 6:00. Исключение составят ночные кинотеатры.
- Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк говорил, что на первом этапе система регистрации посетителей может быть распространена примерно на 500 заведений. По его словам, в дальнейшем власти посмотрят, как она будет работать, чтобы решить, расширять ли количество таких точек.
- Хотя формально в указе прописано, что ограничения распространяются на заведения, работающие с полуночи до 6:00, это не значит, что регистрироваться должны только те, ко находится внутри в указанное время. Требование относится ко всем клиентам в любое время. «Любой человек, который проходит в любое время, должен проходить процедуру check-in, в любое время, даже в девять утра», — утверждал хозяин клуба «16 тонн» Павел Камакин.
- «Если сотрудник заведения приходит на работу в 12:00, ему необходимо зарегистрироваться. Если посетитель заходит в бар или клуб в 17:30, он также обязан пройти регистрацию», — разъяснили в оперативном штабе.