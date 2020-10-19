Как в Москве изменились правила посещения баров и клубов. Инструкция

С 19 октября в столице вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса. Теперь посетить бар или ночной клуб можно, только зарегистрировавшись по номеру телефона

Фото: Андрей Любимов / РБК

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому попасть в развлекательные заведения, которые работают в ночное время, можно только с обязательным check-in.

Зачем это нужно

Если у кого-либо из тех, кто был в заведении, позднее обнаружат COVID-19, об этом оповестят всех, кто прошел check-in. Номера телефонов сверят по базе, и на них придут PUSH-уведомления. Попавшим в группу риска предложат пройти тест на коронавирус. Такую систему уже испытывали в европейских странах, например в Великобритании и Франции.

На кого и на какие заведения распространяются требования