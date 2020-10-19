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Как в Москве изменились правила посещения баров и клубов. Инструкция

С 19 октября в столице вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса. Теперь посетить бар или ночной клуб можно, только зарегистрировавшись по номеру телефона
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому попасть в развлекательные заведения, которые работают в ночное время, можно только с обязательным check-in.

Зачем это нужно

  • Если у кого-либо из тех, кто был в заведении, позднее обнаружат COVID-19, об этом оповестят всех, кто прошел check-in. Номера телефонов сверят по базе, и на них придут PUSH-уведомления. Попавшим в группу риска предложат пройти тест на коронавирус. Такую систему уже испытывали в европейских странах, например в Великобритании и Франции.

На кого и на какие заведения распространяются требования

  • Новые ограничения распространяются на дискотеки, ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, которые работают в период с полуночи до 6:00. Исключение составят ночные кинотеатры.
  • Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк говорил, что на первом этапе система регистрации посетителей может быть распространена примерно на 500 заведений. По его словам, в дальнейшем власти посмотрят, как она будет работать, чтобы решить, расширять ли количество таких точек.
  • Хотя формально в указе прописано, что ограничения распространяются на заведения, работающие с полуночи до 6:00, это не значит, что регистрироваться должны только те, ко находится внутри в указанное время. Требование относится ко всем клиентам в любое время. «Любой человек, который проходит в любое время, должен проходить процедуру check-in, в любое время, даже в девять утра», — утверждал хозяин клуба «16 тонн» Павел Камакин.
  • «Если сотрудник заведения приходит на работу в 12:00, ему необходимо зарегистрироваться. Если посетитель заходит в бар или клуб в 17:30, он также обязан пройти регистрацию», — разъяснили в оперативном штабе.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Что должен сделать посетитель

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  • Каждое заведение обязано разместить QR-код или цифровой код, а также текст с информацией для регистрации при входе в помещение. Каждый код уникален.
  • Есть два варианта того, как можно пройти обязательный check-in. Первый — отправить СМС-сообщение на номер 7377. В СМС-сообщении должен быть номер, присвоенный заведению.
  • Второй путь — отсканировать QR-код заведения с плаката или стенда.
  • После успешной регистрации у пользователя отобразится подтверждение входа в помещение, а также время входа. Его нужно показать сотрудникам заведения на входе.

Что грозит нарушителям

  • Для посетителей заведений, оказавшихся в помещении без регистрации, ответственность в указе мэра не прописана.
  • Вся ответственность за соблюдение требования лежит на владельцах заведения. Если выяснится, что они не разместили QR-код или код для регистрации или не соблюдают требования указа о регистрации всех посетителей, на них может быть наложен штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Власти Москвы объяснили механизм чек-инов в барах
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Собирает ли мэрия персональные данные посетителей

  • Власти столицы утверждают, что о сборе персональных данных речь не идет. В распоряжении мэрии оказывается только номер телефона, без привязки к имени посетителя. Регистрируясь, входящий в помещение человек дает согласие только на получение оповещений в случае возможного контакта с тем, у кого подтвердили COVID-19.
Автор
Георгий Тадтаев
COVID-19 коронавирус Москва
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