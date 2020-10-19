Как создатели вакцин против COVID-19 ищут добровольцев для исследований Реклама в соцсетях, вознаграждение в ₽100 тыс. и «сарафанное радио»

РБК изучил, как создатели вакцин против коронавируса и их подрядчики ищут добровольцев для испытаний

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

В России сейчас одновременно проводятся клинические исследования сразу четырех вакцин от вируса COVID-19: три из них созданы российскими медицинскими центрами, четвертая — китайской фармкомпанией CanSino Biologics. Медики надеются выпустить свои вакцины в гражданский оборот в течение полугода, для этого им необходимо как можно быстрее проверить их эффективность на добровольцах.

Разработчик вакцины обычно не проводит сам клинические испытания, потому что может возникнуть конфликт интересов. Он заключает договор с контрактно-исследовательской организацией, где прописывает необходимые условия, и уже именно она выстраивает работу, объясняет гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов. В частности, исследованием вакцины от COVID-19, созданной в этом центре, занималась компания «Эпико», рассказал ее представитель Андрей Цаан.

«Эпико», в частности, написала протокол такого исследования: в нем указывается, когда и как должен происходить процесс исследования вакцины, сколько добровольцев потребуется для тестирования, сколько времени за ними будут наблюдать и т.д. С этим протоколом затем знакомятся клинические центры — медицинские университеты, поликлиники и др., которые соотносят описанные в нем условия со своими возможностями. После этого они заключают договор с исследовательской организацией.

Непосредственно поиском добровольцев для тестирования вакцин занимается уже клинический центр. Обычно у него уже есть сформированная база добровольцев, которые по состоянию здоровья подходят для тестирования препаратов.

Что известно о поиске добровольцев четырех вакцин против COVID-19 — в обзоре РБК.