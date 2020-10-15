Попова назвала возможные сроки регистрации третьей вакцины от COVID-19

Анна Попова (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Третью вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России через месяц. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходил в онлайн-формате.

Вакцину разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Попова высказала уверенность, что через месяц этот препарат должен пройти регистрацию. «Коллеги, которые ее разрабатывают, имеют большой опыт в вакцинологии», — добавила глава Роспотребнадзора.

14 октября об испытаниях третьей российской вакцины от коронавируса на совещании с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, препарат «на подходе».

На этом же совещании вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вторая фаза клинических испытаний начнется 19 октября, а закончится к декабрю. По словам Голиковой, тестирования проведут в Новосибирске, Петербурге и Кирове. В рамках первой фазы вакцину ввели 15 добровольцам, все чувствовали себя хорошо. В ходе второй фазы препарат введут еще 285 добровольцам.