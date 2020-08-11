Путин поручил сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поручил сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции добровольной. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства, сообщает Кремль.

«Это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно», — сказал он.

Президент также подчеркнул, что надеется на начало массового выпуска препарата в ближайшее время.

В ходе совещания Владимир Путин рассказал, что прививку уже сделала одна из его дочерей.