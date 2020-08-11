Путин поручил сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Президент Владимир Путин поручил сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции добровольной. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства, сообщает Кремль.
«Это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно», — сказал он.
Президент также подчеркнул, что надеется на начало массового выпуска препарата в ближайшее время.
В ходе совещания Владимир Путин рассказал, что прививку уже сделала одна из его дочерей.
Вакцину от COVID-19 зарегистрировали утром 11 августа. Ее разработала группа ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что разработчики уже получили патент на изобретение.