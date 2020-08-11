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Пандемия коронавируса ,  
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Путин поручил сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поручил сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции добровольной. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства, сообщает Кремль.

«Это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно», — сказал он.

Президент также подчеркнул, что надеется на начало массового выпуска препарата в ближайшее время.

В ходе совещания Владимир Путин рассказал, что прививку уже сделала одна из его дочерей.

Первая в мире вакцина от коронавируса

Вакцину от COVID-19 зарегистрировали утром 11 августа. Ее разработала группа ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что разработчики уже получили патент на изобретение.

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям обратилась в Минздрав с просьбой не регистрировать вакцину до завершения третьей фазы клинических испытаний. В письме говорится, что на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности препарата для пожилых людей.

По данным оперативного штаба, за время пандемии в России заболело 897,6 тыс. человек, из них более 703 тыс. выздоровели, 15 131 — умерли. Число выздоровевших человек за сутки превалирует над числом заболевших: 4945 человек заболели, 6494 — выздоровели.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, вакцинация, Владимир Путин
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