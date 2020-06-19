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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РФПИ испытал на себе вакцину от коронавируса

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Global Look Press)

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев испытал на себе вакцину от коронавируса, созданную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), разработку которой софинансировал фонд. Об этом он сообщил в интервью РБК.

«По вакцине я сам выступил одним из добровольцев и уже был провакцинирован НИЦЭМ», — сказал Дмитриев, добавив, что после испытания у него «все нормально».

Отвечая на вопрос о планируемых объемах производства вакцины и рынке сбыта, Дмитриев сообщил, что у России есть перспектива выпустить одну из первых в мире вакцин.

Глава РФПИ — РБК: «По вакцине я сам выступил одним из добровольцев»
Бизнес
Кирилл Дмитриев

«По вакцине у России очень сильный задел. В мире сейчас 7–8 вакцин в наиболее продвинутой стадии из более чем 100. Есть три хорошие вакцины, которые РФПИ детально изучил, — у «Вектора», НИЦЭМ и из международных у AstraZeneca — все они могут быть одними из первых в мире», — добавил глава РФПИ.

В мае сотрудники НИЦЭМ успешно испытали на себе вакцину от коронавируса. Они самостоятельно ввели себе препарат, чтобы в условиях распространения коронавируса продолжать разработку без риска заразиться. Накануне, 18 июня, к испытаниям вакцины на добровольцах приступили в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н.Бурденко. Вакцинация прошла без осложнений, побочных реакций ни у кого из участников не наблюдалось.

Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
Общество
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что НИЦЭМ в сентябре может начать промышленное производство вакцины от коронавируса.

В России в этом году ожидается появление вакцин трех учреждений — Центра им. Н.Ф.Гамалеи (Москва), Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) и Института вакцин и сывороток ФМБА (Санкт-Петербург). Работы по созданию вакцин идут в соответствии с планом-графиком, который предполагает ускоренную процедуру регистрации препаратов.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, вакцина, РФПИ, Кирилл Дмитриев
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