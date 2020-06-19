Глава РФПИ испытал на себе вакцину от коронавируса

Кирилл Дмитриев (Фото: Global Look Press)

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев испытал на себе вакцину от коронавируса, созданную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), разработку которой софинансировал фонд. Об этом он сообщил в интервью РБК.

«По вакцине я сам выступил одним из добровольцев и уже был провакцинирован НИЦЭМ», — сказал Дмитриев, добавив, что после испытания у него «все нормально».

Отвечая на вопрос о планируемых объемах производства вакцины и рынке сбыта, Дмитриев сообщил, что у России есть перспектива выпустить одну из первых в мире вакцин.

«По вакцине у России очень сильный задел. В мире сейчас 7–8 вакцин в наиболее продвинутой стадии из более чем 100. Есть три хорошие вакцины, которые РФПИ детально изучил, — у «Вектора», НИЦЭМ и из международных у AstraZeneca — все они могут быть одними из первых в мире», — добавил глава РФПИ.