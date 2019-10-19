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МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
На кадрах, сделанных с воздуха, видно залившую территорию поселка реку, а также рабочую технику. В результате инцидента погибли не менее 15 человек
Фото: Пресс-служба губернатора Красноярского края / РИА Новости

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино. На кадрах, сделанных с воздуха, видно залившую территорию поселка реку, а также рабочую технику.

В ночь на 19 октября в 170 км к югу от Красноярска прорвало дамбу, расположенную на реке Сейма возле золотодобывающей артели. Из-за этого оказались затоплены два вагончика, в которых жили рабочие. В результате погибли не менее 15 человек. В населенном пункте начали эвакуацию жителей, а в Курагинском районе, где произошел инцидент, ввели режим ЧС. 21 октября объявлено в регионе днем траура.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц. По версии регионального управления ведомства, прорыв этой дамбы мог произойти из-за разрушения еще одной, которая находится выше по течению.

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Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж

Губернатор Красноярского края Александр Усс уточнял, что дамба не была зарегистрирована и принадлежит холдингу «Сибзолото», который работал на прииске по лицензии. По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости», в компании в рамках расследования уголовного дела проходят обыски.

О произошедшем доложили президенту Владимиру Путину. Он поручил помочь пострадавшим и выяснить причины аварии.

Автор: Артём Губенко
Теги: Красноярский край, дамба, видео
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