СК завел уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае

Следственный комитет завел уголовное дело после гибели рабочих из-за прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК). На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя регионального ГСУ СК Алексей Еремин.

Прорыв дамбы произошел в шесть утра по местному времени (02:00 мск) в районе деревни Щетинкино на золотодобывающем прииске в Курагинском районе. Вода разрушила несколько балков, в которых находились рабочие. Изначально сообщалось о шести погибших.

Позже их число увеличилось до 12, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС. По информации агентства, еще 19 человек обратились за медицинской помощью. По словам источника «Интерфакса», рабочие жили в строительных вагончиках, несколько из них смыло потоком воды после прорыва дамбы. Всего на руднике, по его словам, работало примерно 180 человек.

