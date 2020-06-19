Авария с топливом в Норильске , 19 июн, 14:48
0
Путин заявил о переломе ситуации с разливом топлива под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов под Норильском
Ситуацию с разливом топлива под Норильском удалось переломить, сотрудники «Норникеля» должны продолжать работу до полного устранения ущерба от аварии, сообщил президент Владимир Путин во время совещания с чиновниками по вопросу устранения последствий аварии. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
Президент отметил, что опыта ликвидации подобных аварий в России пока не наработано. Он добавил, что просто устранить последствия аварии недостаточно, необходимо также полностью восстановить экосистему региона.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.