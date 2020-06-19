Путин заявил о переломе ситуации с разливом топлива под Норильском

Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов под Норильском (Фото: РИА Новости)

Ситуацию с разливом топлива под Норильском удалось переломить, сотрудники «Норникеля» должны продолжать работу до полного устранения ущерба от аварии, сообщил президент Владимир Путин во время совещания с чиновниками по вопросу устранения последствий аварии. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

Президент отметил, что опыта ликвидации подобных аварий в России пока не наработано. Он добавил, что просто устранить последствия аварии недостаточно, необходимо также полностью восстановить экосистему региона.

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