Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»

Главной проблемой, по словам Потанина, стал масштаб аварии, в результате которой из хранилища за раз вылилось более 20 тыс. т топлива, на что не были рассчитаны существующие протоколы проведения спасательных работ

Фото: Андрей Мармышев / ТАСС

Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты. Об этом заявил в интервью на YouTube-канале «Редакция» Алексея Пивоварова глава «Норильского никеля» и основной владелец компании Владимир Потанин.

«Это совершенно такое ЧП неожиданное <...> Такого рода вещи сложно предвидеть и сложно предугадать», — сказал он.

Однако главной проблемой, по словам Потанина, стал масштаб аварии, в результате которой из хранилища за раз вылилось более 20 тыс. т топлива.

«Даже спасательные работы такого протокола не предусматривают, они предусматривают все-таки постепенные утечки, а здесь такой вал. Поэтому и выбросило все, собственно, за пределы, на дорогу <...> Потому что сооружения не планируется на выброс единовременный 20 тыс. т», — сказал глава «Норникеля».