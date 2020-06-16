СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива. Его фигурантом стала главный государственный инспектор отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елена Новожилова.

В сообщении СК отмечается, что именно Новожилова в 2017-2018 годах проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске и при этом не проверила оказавшийся аварийным резервуар.

«В результате бездействия Новожиловой не были выявлены нарушения требований промышленной безопасности <...> Это привело к разрушению целостности топливного хранилища, разливу более 21 тыс. тонн нефтепродуктов и причинению ущерба окружающей среде, устранение которого требует больших финансовых затрат», — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ («Халатность»), СК ведет работу по установлению всех обстоятельств дела.

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