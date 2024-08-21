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Долина подала иск к купившей ее квартиру женщине

Лариса Долина подала иск, чтобы вернуть проданную из-за мошенников квартиру
Народная артистка России оспаривает сделку о покупке ее квартиры, которая, по заявлению Долиной, была заключена из-за действий мошенников. Недвижимость находится под арестом в рамках дела
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Алексей Белкин / Global Look Press)

В Хамовнический суд Москвы поступил иск певицы Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников, к Лурье П.А., свидетельствует судебная картотека.

Пресс-служба судов сообщила, что это иск об оспаривании сделки по отчуждению принадлежащей певице квартиры. «В обосновании иска указано, что сделка была совершена под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц», — добавили в пресс-службе.

Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщил, что ответчиком выступает Полина Лурье. Об этом также пишет Shot, по данным которого Лурье является матерью-одиночкой. Сейчас квартира стоимостью 112 млн руб. арестована после возбуждения дела о мошенничестве.

Курьера из дела об афере с деньгами Ларисы Долиной арестовали
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Директор Долиной Сергей Пудовкин отказался от комментария. РБК обратился за комментарием в коллегию адвокатов «Барщевский и партнеры», где работает защитник певицы.

Долина ранее рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы, а ее квартира арестована. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, в мае она выставила на продажу пятикомнатную квартиру в Хамовниках, а вырученные деньги перевела «на безопасный счет». Мошенники убедили ее, что таким образом квартира останется в ее собственности. Также певица перевела злоумышленникам около 68 млн руб. сбережений. После этого в жилой комплекс пришли неизвестные, которые представились новыми владельцами, охранники вызвали полицию. По делу о мошенничестве задержали женщину-курьера, она заявила, что не знала, что участвует в махинации.

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Лариса Долина квартира мошенничество иск в суд шоу-бизнес
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Лариса Долина

эстрадная певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
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Забравшая у Долиной деньги заявила, что не знала о мошеннической схеме
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Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников
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