Долина подала иск к купившей ее квартиру женщине
В Хамовнический суд Москвы поступил иск певицы Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников, к Лурье П.А., свидетельствует судебная картотека.
Пресс-служба судов сообщила, что это иск об оспаривании сделки по отчуждению принадлежащей певице квартиры. «В обосновании иска указано, что сделка была совершена под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц», — добавили в пресс-службе.
Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщил, что ответчиком выступает Полина Лурье. Об этом также пишет Shot, по данным которого Лурье является матерью-одиночкой. Сейчас квартира стоимостью 112 млн руб. арестована после возбуждения дела о мошенничестве.
Директор Долиной Сергей Пудовкин отказался от комментария. РБК обратился за комментарием в коллегию адвокатов «Барщевский и партнеры», где работает защитник певицы.
Долина ранее рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы, а ее квартира арестована. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, в мае она выставила на продажу пятикомнатную квартиру в Хамовниках, а вырученные деньги перевела «на безопасный счет». Мошенники убедили ее, что таким образом квартира останется в ее собственности. Также певица перевела злоумышленникам около 68 млн руб. сбережений. После этого в жилой комплекс пришли неизвестные, которые представились новыми владельцами, охранники вызвали полицию. По делу о мошенничестве задержали женщину-курьера, она заявила, что не знала, что участвует в махинации.
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