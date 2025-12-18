Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной

Фото: Андрей Любимов / РБК

Верховный суд России опубликовал полный текст определения по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье. Об этом высшая инстанция сообщила в телеграм-канале.

16 декабря судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала певице в удовлетворении иска к Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.

Согласно тексту определения, Лариса Долина прошла судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По ее результатам выяснилось, что в период совершения в отношении артистки противоправных действий у нее отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций (расстройства адаптации. — РБК). При этом в период, предшествовавший противоправным действиям в отношении Долиной, артистка каким-либо психическим расстройством не страдала.

В середине августа прошлого года певица заявила, что стала жертвой мошенников. Она продала квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. и заложила дачу за 50 млн руб., чтобы по указанию мошенников спонсировать украинский батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Позже Лариса Долина обратилась в суд, и тот признал сделку недействительной. Мошенников осудили, а покупательница — Полина Лурье — осталась без квартиры и денег. Девушка обратилась в Верховный суд. Сторона Полины Лурье настаивала на выселении артистки из квартиры в Хамовниках. Суд признал нахождение Долиной в квартире незаконным.