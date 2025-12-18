 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной

Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Ларисы Долиной
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Верховный суд России опубликовал полный текст определения по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье. Об этом высшая инстанция сообщила в телеграм-канале.

16 декабря судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения судов нижестоящих инстанций и отказала певице в удовлетворении иска к Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.

Краснов поручил подготовить обзор практики по сделкам с недвижимостью
Общество
Игорь Краснов

Согласно тексту определения, Лариса Долина прошла судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По ее результатам выяснилось, что в период совершения в отношении артистки противоправных действий у нее отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций (расстройства адаптации. — РБК). При этом в период, предшествовавший противоправным действиям в отношении Долиной, артистка каким-либо психическим расстройством не страдала.

В середине августа прошлого года певица заявила, что стала жертвой мошенников. Она продала квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. и заложила дачу за 50 млн руб., чтобы по указанию мошенников спонсировать украинский батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Позже Лариса Долина обратилась в суд, и тот признал сделку недействительной. Мошенников осудили, а покупательница — Полина Лурье — осталась без квартиры и денег. Девушка обратилась в Верховный суд. Сторона Полины Лурье настаивала на выселении артистки из квартиры в Хамовниках. Суд признал нахождение Долиной в квартире незаконным.

Читайте РБК в Telegram.

Теги
Персоны
Лариса Долина Верховный суд
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Покупательница квартиры Долиной сделала заявление. Что известно о деле
Экономика
Лурье заявила, что Долина не предлагала ей вернуть деньги за квартиру
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 11:08 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 11:08
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 11:17
К проекту «Зима в Москве» присоединились 50 сетей с 1600 ивентами Отрасли, 11:09
Российский боец из-за допинга лишился титула чемпиона PFL Спорт, 11:08
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
«Изменил все». Как футбольный мир оценил историческую игру Сафонова Спорт, 10:59
Зачем компаниям мотивация: анализ российского рынка Тренды, 10:56
Провайдер объяснил лишение домена сайта издания Republic Технологии и медиа, 10:54
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Де Вевер исключил использование активов России без условий Бельгии Политика, 10:51
На финишной прямой: как дожить до праздников и не перегореть Образование, 10:46
Politico узнало о главной цели стран ЕС на саммите в Брюсселе Политика, 10:46
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 10:46
Сколько Египет зарабатывает на Суэцком канале и индустрии путешествий РБК и РЭЦ, 10:45
Выйти из хаоса: нужна ли небольшой компании или ИП бизнес-стратегияПодписка на РБК, 10:44
FT узнала, чего опасаются в ЕС в ответ на заморозку активов России Политика, 10:41