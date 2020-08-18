Минздрав назвал число участников проверки безопасности вакцины от COVID

В ходе испытаний только 20 человек получили оба компонента препарата в соответствии со схемой, которую предполагается использовать при массовой вакцинации. Безопасность вакцины доказана, считают руководители исследования

Медицинское обследование добровольцев клинических испытаний вакцины от коронавируса (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

К моменту государственной регистрации первой из разрабатываемых в России вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 ее безопасность была проверена на 20 участниках испытаний. Об этом сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на записи в международном и российском реестрах клинических исследований, а также данные на сайте Минздрава.

В опубликованной на сайте ведомства инструкции по применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), говорится, что в ходе испытаний в режиме прайм-буст вакцина была введена 20 добровольцам. Это означает, что 20 человек получили оба компонента препарата в соответствии с той схемой, которую предполагается использовать при массовой вакцинации. Остальные 18 участников получили только один из компонентов — либо первый, либо второй. Аналогичные данные размещены в международном реестре cliicaltrials.gov.

Вакцина пока запрещена для применения людьми старше 60 и детей до 18 лет.

Вице-президент Российского научного общества иммунологов профессор Иван Козлов сказал «Фармвестнику», что регистрация вакцины ведется по ускоренной схеме.

«В случае лечения орфанных заболеваний никого не смутит побочный эффект в виде диареи. Пациент умирает, соотношение польза и риск адекватное. Вакцинация же относится к профилактике. Это принципиально иная ситуация. У нас абсолютно здоровый человек, но мы опасаемся, что он может тяжело заболеть. Однако он также может заболеть после введения препарата», — сказал Козлов.